To już osiem lat pociągów Inspiro. "Zdążyły dojść do momentu, w którym potrzebują przeglądu"

Osiem lat eksploatacji i ponad 590 tys. przejechanych kilometrów. Pierwszy pociąg Inspiro - skład 51 - zakończył właśnie przegląd P4.3 czyli naprawę i wymianę kluczowych podzespołów, niezbędnych do dalszej, bezawaryjnej pracy - poinformował stołeczny ratusz.

Jak przypomina ratusz, pierwsze pociągi Inspiro trafiły do Warszawy w grudniu 2012 roku. - Od tamtego czasu zdążyły przyzwyczaić pasażerów do możliwości swobodnego przejścia między wagonami, wysuwanych ramp lub choćby charakterystycznego wyglądu przodu pociągu - przypomina Karolina Gałecka rzeczniczka ratusza. Przyznaje jednocześnie, że składy zdążyły również dojść do momentu, w którym potrzebują kompleksowego przeglądu.