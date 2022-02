Na parkingu runęła topola. Uszkodziła kilka aut

Co najmniej dziewięć samochodów zostało uszkodzonych na parkingu na osiedlu Domaniewska na Mokotowie. Jak informuje nasz reporter, na auta runęła duża topola.

Do zdarzenia doszło na na rogu ulicy Puławskiej oraz alei Wilanowskiej. - Rosnąca na parkingu okazała topola przewróciła się razem z korzeniami na zaparkowane samochody - opisuje Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl. Jak dodaje, uszkodzonych zostało co najmniej dziewięć aut. - Być może zniszczonych samochodów było więcej, ale już odjechały na lawetach - zastrzega nasz reporter.

Niż Dudley nad Polską

Od rana informujemy o skutkach wichury w Warszawie. Do warszawskiej straży pożarnej napłynęło 250 zgłoszeń. Silny wiatr powalił drzewa i zerwał linię energetyczną w Wawrze. Natomiast na Żoliborzu uszkodził sieć trakcyjną - tramwaje nie jeździły ulicą Broniewskiego. Problemy były także na kolejowej linii otwockiej. Leśnicy zaapelowali, by w czwartek nie wchodzić do lasów, gdzie szacowane są straty. Jak podał portal tvnmeteo.pl, pogoda w Polsce w czwartek kształtowana jest przez głęboki wir niżowy Dudley. Jego centrum przemieszcza się znad Morza Północnego, przez Morze Bałtyckie, w kierunku państw bałtyckich.