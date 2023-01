Na wielbłądzie, w łodzi i towarzystwie chińskich smoków. Przeszedł Orszak Trzech Króli

Motywem przewodnim tegorocznego orszaku jest gwiazda. - Uświadamia nam ona, że do Boga można dojść przez wiarę, jak to było w przypadku narodu żydowskiego, bądź za pośrednictwem rozumu, jak pokazują nam mędrcy ze Wschodu, którzy reprezentują pogan - powiedział prezes fundacji Orszak Trzech Króli Piotr Giertych.

Mędrcy udali się do stajenki na placu Piłsudskiego, tam pokłonili się Jezusowi oraz złożyli mu dary. Tam uczestnicy orszaku odtańczyli poloneza w rytm kolędy "Bóg się rodzi".

Pozdrowienia od pary prezydenckiej

- Jak co roku gorąco wszystkich państwa pozdrawiamy. Sprawiają państwo, że mimo styczniowego chłodu na ulicach polskich miejscowości robi się cieplej i pogodniej. Dziękujemy za barwne pochody i za wspaniałe stroje kolędników. Za serce i radość, jakie wkładają państwo we wspólny śpiew - powiedział prezydent Andrzej Duda na nagraniu skierowanym do uczestników orszaków.