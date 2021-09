Ordynator ze Szpitala Południowego: na oddziale leżą głównie niezaszczepieni 30 i 40-latkowie

Ordynator oddziału zakaźnego Szpitala Południowego w Warszawie Agata Kusz-Rynkun podała w Polsat News, że na jej oddziale najmłodsza pacjentka ma 19 lat, a najstarsza 102 lata, ale, jak dodała: "większość są to pacjenci w wieku 30-40 lat i głównie są to pacjenci niezaszczepieni".

Ordynator o zakażeniach

- Zdarzają się pojedyncze osoby, które były szczepione, ale są to osoby z obniżoną odpornością, w związku z tym zachorowanie mogło im się przydarzyć. Generalnie są to pacjenci, którzy nie byli szczepieni - poinformowała.

Jak mówiła, "musimy wrócić do przestrzegania zasady: maseczka, dystans i dezynfekcja rąk, bo niestety okres wakacyjny i to, że trzecia fala stosunkowo szybko wygasła, dała nam trochę wakacyjnego, letniego, oddechu, spowodowała, że coraz więcej widzimy, osób, które kompletnie lekceważą te obostrzenia".

- Szczepienia to oczywiście, co do tego nie ma nikt wątpliwości, ale gdybyśmy mogli wrócić do przestrzegania trzech podstawowych zasad, to myślę, że poważniejsze i ogólnospołeczne obostrzenia nie byłyby konieczne - oceniła.