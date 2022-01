Ordo Iuris kontra "Radio Mariia". Instytut chce, by spektaklem zajęła się prokuratura

Instytut Ordo Iuris zapowiedział, że zawiadomi prokuraturę w sprawie spektaklu "Radio Mariia" w warszawskim Teatrze Powszechnym, bo "zawiera on treści obrazoburcze, obraża uczucia religijne i znieważa katolików". Rzecznik prasowy i kierownik działu promocji Teatru Powszechnego Mateusz Węgrzyn podkreśla natomiast, że spektakl to "radykalna fantazja społeczna o wyraźnym charakterze satyrycznym, czerpiąca z konwencji science fiction i performansu".

- Do tej pory zawiadomienie w takiej sprawie jeszcze nie wpłynęło do prokuratury - powiedziała w środę rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Katarzyna Skrzeczkowska.

Instytut Ordo Iuris zapowiedział na swojej stronie internetowej, że zawiadomienie do prokuratury zostanie złożone w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa obrazy uczuć religijnych i znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności wyznaniowej.

Według Ordo Iuris w spektaklu Powszechnego pojawia się scena, w której krzyże i inne przedmioty kultu religijnego wyrzucane są do kosza na śmieci, prezentowane są też listy gończe wystawiane za katolikami. Instytut wezwał do podpisywania petycji w tej sprawie do Rady Warszawy i prokuratury z apelem o interwencję.