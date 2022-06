Wraca Orange Warsaw Festival. Jak dojechać na koncerty?

Jak podaje Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, podczas dni festiwalowych zostanie uruchomiona linia autobusowa 300 na trasie: METRO WILANOWSKA 16 – al. Wilanowska – Puławska – WYŚCIGI 01 – Puławska – METRO WILANOWSKA 16. Autobusy będą kursowały w godz. 14.30-23. Do godziny 20.30 częstotliwość kursowania wyniesie 10 min. Potem będą odjeżdżać z przystanków co 15-20 minut. Ponadto dla wszystkich autobusów linii dziennych i nocnych od godz. 14.30 przystanki w zespole przystankowym Wyścigi będą obowiązywały jako stałe. Dodatkowo dla autobusów linii 504 zostanie uruchomiony jako stały przystanek Wyścigi 01.

ZTM zachęca również do korzystania z parkingu P+R zlokalizowanych przy stacjach metra: Wilanowska, Ursynów i Stokłosy. W noce z 3 na 4 i z 4 na 5 czerwca nie będzie przerwy technologicznej, obowiązującej w pozostałe dni w godz. 2.30-4.30.

Powrót z koncertów

Po koncertach, około godziny 23, na ulice wyjadą autobusy specjalnej linii DO METRA , które jednokierunkowo dowiozą do podziemnej kolei trasą: WYŚCIGI 01 – Puławska – E. Romera – W. Surowieckiego – al. KEN – METRO URSYNÓW .

Pociągi pierwszej linii metra, w noce z 3 na 4 i z 4 na 5 czerwca, będą kursowały do godziny 3.15 z częstotliwością 7-8 minut.

Bezpłatna komunikacja

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Warszawy, od 3 do 5 czerwca do godziny 4 uczestnicy festiwalu mogą podróżować komunikacją miejską bezpłatnie w pierwszej strefie biletowej. Podczas kontroli biletów trzeba pokazać na nadgarstku ważną opaskę festiwalową z datą wydarzenia. ZTM podkreśla, że samo posiadanie biletów na festiwal nie uprawnia do bezpłatnej podróży.