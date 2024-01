Opóźniony dworzec, tramwaj do Wilanowa, zmiany w centrum i plany drogowców

Wiadukty Trasy Łazienkowskiej

Plac Trzech Krzyży

Dworzec Zachodni

Opóźnia się koniec wielkiej przebudowy Dworca Zachodniego. Umowę z firmą Budimex kolejarze podpisali w lipcu 2020 roku. Pierwotny termin zakończenia tej inwestycji wyznaczono na koniec 2023 roku. Nie udało się go utrzymać. W lipcu, podczas kolejnej konferencji poświęconej zmianom w kursowaniu pociągów w rejonie Warszawskiego Węzła Kolejowego, spółka PKP PLK przekazała, że termin zakończenia prac to koniec roku 2024.

Tramwaj do Wilanowa

Wyjątkowo uciążliwej dla mieszkańców Mokotowa budowy tramwaju do Wilanowa i jego odnogi w ciągu ulicy Gagarina także nie uda się dokończyć w terminie. W przypadku części głównej inwestycji data jej ukończenia według umowy z wykonawcą - firmą Budimex była wyznaczona na początek 2024 roku. Aktualnie mówi się o wakacjach 2024 roku . Natomiast do 2025 roku mają trwać prace drogowe. Ulicą Gagarina tramwaje mają pojechać nieco szybciej, bo już wiosną . Jak informowali przedstawiciele Tramwajów Warszawskich, opóźnienie wywołały m.in. komplikacje przy przebudowie ciepłociągu.

Tramwaj na Kasprzaka

Od marca 2022 roku trwa budowa ok. 2,3 km nowych torów między ulicami Wolską i Skierniewicką oraz modernizacja ok. 1,2 km istniejącego torowiska w ciągu Wolskiej i Kasprzaka. Jak deklarował na początku grudnia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, tramwaje pojadą tędy jeszcze w styczniu 2024 roku . Natomiast prace na Wolskiej mają potrwać dwa miesiące dłużej.

Most pieszo-rowerowy

Nowy most będzie liczył pół kilometra długości i połączy Bulwary Wiślane na wysokości ulicy Karowej z ulicą Okrzei na Pradze Północ. Jego szerokość będzie zmienna - w najwęższym punkcie będzie liczył 6,9 metra, nad nurtem rzeki rozszerzy się do 16,3 metra. Konstrukcja osiągnie 452 metry długości. Tym samym będzie o 127 metrów dłuższa od londyńskiego Millennium Bridge. Piesi spacerem pokonają przeprawę w ciągu sześciu minut, rowerzyści przejadą ją w dwie minuty.

Parking podziemny na placu Powstańców Warszawy

Budowa czterokondygnacyjnego parkingu podziemnego z 420 miejscami postojowymi rozpoczęła się w sierpniu ubiegłego roku. Jedna trzecia miejsc ma być przeznaczona dla okolicznych mieszkańców. Jak informuje miasto, obiekt powstaje w formule koncesji, która jest rodzajem partnerstwa publiczno-prywatnego. Koncesjonariusz, spółka IMMO Park Warszawa, należąca do Mota-Engil Central Europe S.A., w całości sfinansuje koszty inwestycji – szacowane na ok. 85 mln zł – i będzie eksploatować parking przez 36 lat.

Plac Centralny i MSN

W czerwcu ruszyła budowa placu Centralnego. Chodzi o środkową część placu Defilad na osi ulicy Złotej. Na wprost wejścia do Pałacu Kultury i Nauki - zgodnie z zapowiedzią Zarządu Dróg Miejskich - będzie mniej betonu i asfaltu. Pojawi się tam za to ponad 100 nowych drzew, trawniki i niska sadzawka. Zielona, uporządkowana i przyjazna mieszkańcom przestrzeń powstaje z poszanowaniem historii miasta. Nieregularny układ chodników i zieleni odwzoruje sieć dawnych ulic i zarys budynków. Po II wojnie światowej pozostałości po kamienicach zostały wyburzone, by zrobić miejsce pod Pałac Kultury i Nauki. Prace - zgodnie z założeniami - mają potrwać do lipca 2024 roku.