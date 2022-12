Śnieg uderzył w kolej. Opóźnione i odwołane pociągi

Odwołane kursy

Pociąg SKM linii S1 z Otwocka, który o godzinie 14.05 miał odjechać do Pruszkowa został odwołany, podobnie jest kurs S1 z Pruszkowa, który miał odjechać do Otwocka o 16.15. Na trasę nie wyjechał też skład linii S2 ze stacji Sulejówek Miłosna (13.09) do stacji Warszawa Lotnisko Chopina oraz S2 ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina do stacji Sulejówek Miłosna (14.31).