Opłaty za śmieci liczone od zużycia wody zmusiły warszawiaków do jej oszczędzania

MPWiK potwierdza: spadło zużycie wody

Tymczasem, jak się okazuje, metoda naliczania stawek uzależniona od zużycia wody spowodowała, że warszawiacy zaczęli oszczędzać wodę. Pokazują to dane Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z siedmiu miesięcy obowiązywania tej metody wodnej (od kwietnia do października).

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w kwietniu 2021 roku zafakturowało sprzedaż około 8,5 miliona metrów sześciennych uzdatnionej, spełniającej krajowe i unijne normy, czystej, wysokiej jakości wody - powiedział "Gazecie Stołecznej" rzecznik MPWiK Marek Smółka. A w kolejnych miesiącach, do października, zużycie w Warszawie wahało się między 8,19 mln a 8,5 mln m sześc. Dla porównania: od kwietnia do października 2019 roku (bardziej miarodajny niż pandemiczny 2020) MPWiK sprzedawało średnio ponad 9,2 mln m sześc. wody miesięcznie.

"Stołeczna" zauważyła również, że dzięki metodzie wodnej więcej warszawiaków zamontowało podliczniki mierzące ilość tak zwanej wody bezpowrotnie zużytej, używanej na przykład do podlewania ogródka, która nie wlicza się do opłaty śmieciowej. Liczba urządzeń wzrosła z ponad 36 tysięcy pod koniec ubiegłego roku do 47,6 tysiąca dzisiaj.