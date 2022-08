Nie będzie podwyżki opłat za przejazd taksówkami. Radni odrzucili projekt uchwały

Oznacza to, że po stolicy dalej będziemy jeździć taksówkami według starych stawek, obowiązujących od grudnia 2011 roku. W proponowanym projekcie podwyżki wyniosłyby 100 procent.

Proponowali wzrost opłat o 100 procent

W taryfie 1 (obowiązującej w dni powszednie od godziny 6 do 22) z obecnych 3 złotych na 6 złotych, w taryfie 2 (obowiązującej w dni powszednie w godzinach 22-6 oraz w niedziele i święta w ciągu całej doby) z 4,5 złotego na 9 złotych. Ta sama zasada obowiązywałaby w taryfie 3 - z 6 złotych opłata za kilometr wzrosłaby do 12 złotych, a w taryfie 4 z 9 złotych do 18 złotych.