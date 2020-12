W Wigilię i Boże Narodzenie nie musisz płacić za parkowanie

Od stycznia zmiany

Od 4 stycznia 2021 roku zmieni się opłata za pierwszą i kolejne godziny parkowania. Będzie to pierwsza podwyżka od 2008 roku - stawka wzrośnie z 3 złotych do 3,9 za pierwszą godzinę parkowania. Druga ma kosztować 4,6 złotego, trzecia - 5,5, a czwarta i każda kolejna znów 3,9. Opłaty będą obowiązywała w dni powszednie od godziny 8 do 20 (teraz są pobierane do 18).