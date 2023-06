Operator Hali Gwardii żegna się z gośćmi. Do czasu remontu obiekt będzie stał pusty

Tylko do końca czerwca będzie można skorzystać z oferty gastronomicznej dostępnej w zabytkowej Hali Gwardii. Miasto od lat planuje remont obiektu. Postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy prac jest w toku. Kiedy do hali wejdą robotnicy?

"Udało nam się zbudować miejsce ulubione przez warszawianki i warszawiaków, a także turystów, miejsce do którego kochamy wracać co weekend. Tchnęliśmy życie w halę, która stała pusta i zapomniana. W 2017 roku mało ludzi wróżyło nam sukces, wielu uważało, że chcąc inwestować tylko na kilka lat, porywamy się z motyką na słońce, ale do odważnych świat należy! Drużyna CBR Events podjęła wyzwanie. Od tamtej pory minęło 6 lat. Hala Gwardii to projekt zrobiony przez ludzi i dla ludzi. Jesteśmy dumni i wzruszeni z tego co udało nam się stworzyć i czym odświeżona Hala Gwardii stała się dla miasta. Wierzymy, że wrócimy razem do Hali po remoncie"- czytamy na profilu na Facebooku Hali Gwardii. W pożegnalnym poście operator hali zaprosił też na ostatnie imprezy tematyczne, które odbędą się jeszcze w czerwcu.