Biało w stolicy. Na ulice wyjechały posypywarki

czytaj dalej

Do tej pory sytuacja prawna 23 kamienic na Pradze Północ była niejasna. Stołeczny ratusz poinformował władze dzielnicy, że w stosunku do tych budynków nie odnaleziono "nierozpoznanych wniosków" o zwrot nieruchomości i nie są prowadzone żadne postępowania administracyjne. To oznacza, że władze dzielnicy będą mogły je wyremontować.