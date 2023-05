Do Londynu nie poleciała i została ukarana dwoma mandatami, a to nie koniec jej problemów

Miała lecieć do Londynu, musiała zostać w Polsce. Na pokład samolotu nie wpuścił jej kapitan. Interweniowali strażnicy graniczni. Została ukarana dwoma mandatami i wszczęto wobec niej postępowanie. Wszystko z powodu nadmiaru alkoholu.

"Użyto środków przymusu bezpośredniego"

"Pasażerka odmówiła okazania dokumentu tożsamości. Użyła w stosunku do funkcjonariuszy słów wulgarnych, naruszyła też nietykalność cielesną jednego z nich" - informuje w komunikacie Straż Graniczna. - "Użyto wobec niej środków przymusu bezpośredniego w postaci chwytów obezwładniających i zaprowadzono ją do pomieszczeń służbowych Straży Granicznej. Tam została poddana badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik to 1,28 mg/l (około 2,5 promila – red). Kobieta noc spędziła w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych".