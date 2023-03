Ogromne siły zabezpieczają miesięcznice. Tym razem policjant wszedł na rzeźbę

Gorąco było w piątek na placu Piłsudskiego, gdzie doszło do przepychanek z policją. Funkcjonariusze zabrali członkom Lotnej Brygady Opozycji megafony, przez które wykrzykiwali hasła skierowane do prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Bo, po raz kolejny, 10. dnia miesiąca, Jarosław Kaczyński pojawił się przed pomnikiem upamiętniającym katastrofę smoleńską.

- Stałe hasła, czyli "gdzie jest wrak", "kazał lądować bratu" i "czy gryzie go sumienie". To są pytania, które zadajemy od paru lat, na które nie mamy odpowiedzi - mówi Arkadiusz Szczurek ze stowarzyszenia Lotna Brygada Opozycji.

"Policja nie jest od oceniania"

RPO poprosił stołecznego komendanta policji Pawła Dzierżaka o stanowisko w tej sprawie. Odpowiedział: "Podjęcie czynności służbowych ogranicza się wyłącznie do osób, które swoim zachowaniem naruszają obowiązujący porządek prawny. Ponadto jeżeli w trakcie prowadzonych działań służbowych dochodzi do zatrzymania narzędzi służących do popełniania czynów zabronionych, zabezpieczane są one jako materiał dowodowy do prowadzonych postępowań".