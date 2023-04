Motocykliści przemknęli z ogromną prędkością. "Taki slalom mógł skończyć się tragedią"

Niebezpieczne wyprzedzanie dwóch motocyklistów na trasie S2 zaobserwował i nagrał nasz reporter. Ocenił bez ogródek, że slalom między autami wykonywany przy tak ogromnej prędkości to igranie ze śmiercią.

Do sytuacji doszło w sobotę po godzinie 12 na odcinku S2 między węzłem Konotopa i węzłem Opacz.

- Dopuszczalna prędkość na tym odcinku to 120 kilometrów na godzinę. Natomiast ja miałem na liczniku około 100 kilometrów na godzinę. Jechałem prawym pasem, ale zbliżałem się do ciężarówki, więc skręciłem na środkowy, by ją wyprzedzić. Wcześniej upewniłem się w lusterku, czy nikt nie jedzie i mogę bezpiecznie zmienić pas. Chwilę później usłyszałem huk silników motocyklowych - relacjonuje Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. - Motocykliści wyprzedzili mnie z prawej strony. Przecięli całą szerokość jezdni i dosłownie dwie sekundy później pędzili już lewym pasem. Szybko zniknęli w oddali. Po chwili, też lewym pasem, przejechał trzeci - opisuje.