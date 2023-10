Papużka falista zgubiła się na Zaciszu

Do ogródka mieszkanki Zacisza przyleciała biało-błękitna papużka falista. Kobieta złowiła skrzydlatego gościa i przekazała strażnikom miejskim. Papużka trafiła do bezpiecznego schronienia.

Pewna falista papużka, mimo kiepskiej pogody, wybrała się w czwartek, 5 października na wycieczkę po Zaciszu. Odwiedziła ogród jednej z mieszkanek. Gdy kobieta zauważyła ptaka, pomyślała, że papuga po chwili odleci do domu, ale skrzydlaty gość najwyraźniej nie miał na to ochoty. Odłowiła więc papużkę i zaczęła pytać sąsiadów, czy to nie ich domowniczka. Nikt jednak się do niej nie przyznał.