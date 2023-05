Przetarg na obiecywany od lat remont Bartyckiej. Miasto forsuje dwie jezdnie mimo sprzeciwu części mieszkańców

O gruntowny remont Bartyckiej mieszkańcy okolicznych osiedli zabiegają od lat. Łącząca Siekierki z Czerniakowem ulica po każdych większych opadach zamienia się w jezioro. Potrzebna jest budowa kanalizacji deszczowej, ale również nowe chodniki i ścieżka rowerowa. Przymiarki do remontu zaczęto w 2018 roku. Projekt rozbudowy miał być gotowy w roku 2021, ale m.in. pandemia, problemy finansowe i proceduralne spowodowały opóźnienie prac.

Przetarg

Obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozbudowy ulicy. "Wykonawca przygotuje także projekt budowlany i projekty niezbędne do realizacji inwestycji" - poinformował ratusz w komunikacie. Jak dodano, wybrana firma będzie miała na realizację zadania 20 miesięcy – od dnia podpisania umowy. Miasto na oferty czeka do 5 czerwca 2023 roku.