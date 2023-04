Oferował atrakcyjne mieszkania do wynajęcia. Ale nie swoje

Do mokotowskich policjantów trafiła sprawa oszustwa przy wynajmie mieszkania.

- Funkcjonariusze ustalili sposób działania sprawcy, który oferował do wynajmu mieszkania, położone w atrakcyjnych punktach stolicy. Zamieszczał ogłoszenie w popularnym serwisie o ich wynajmie. Od osób zainteresowanych żądał z góry zaliczki za pośrednictwem przekazu pocztowego - mówi Iwona Kijowska, rzeczniczka mokotowskiej policji. - W ten sposób udało mu się wyłudzić ponad 10 000 złotych - dodaje.

Zatrzymali go w hostelu, był zaskoczony

Na trop oszusta wpadli mokotowscy policjanci z wydziału specjalizującego się do walki z przestępczością gospodarczą.

- Ustalili oni, gdzie przebywa oszust. Kiedy zapukali do drzwi hostelu w Krakowie, mężczyzna nie krył zdziwienia. Funkcjonariusze znaleźli przy nim między innymi telefon komórkowy oraz karty SIM, używane do przestępczego procederu. Ponadto 46-letni oszust był poszukiwany przez inne organy ścigania do różnych spraw na terenie kraju. Został zatrzymany - mówi Kijowska.