"Leżał na słońcu i był odwodniony". Ekopatrol zajął się nietoperzem

O nietoperzu leżącym na trawniku strażników miejskich poinformował spacerowicz. Okazało się, że zwierzak był odwodniony. Funkcjonariusze podnieśli go z trawnika i przenieśli do cienia, a następnie wezwali Ekopatrol.

Do strażników miejskich z VI Oddziału Terenowego, którzy 10 kwietnia, około południa patrolowali park Praski, podszedł jeden ze spacerowiczów i poinformował ich, że na pobliskim trawniku leży nietoperz, który chyba wymaga pomocy.

- Zwykle apelujemy do mieszkańców stolicy, by w okresie lęgowym nie zbliżali się do młodych zwierząt, a szczególnie ptaków, które wypadły z gniazd podczas nauki latania. Tym razem jednak dobrze się stało, że nas powiadomiono. Młody nietoperz leżał na słońcu i był odwodniony, a dookoła kręciło się sporo psów – powiedziała cytowana w komunikacie inspektor Justyna Faltynowska z patrolu, który interweniował w Parku Praskim.