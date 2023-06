Rozebrali kamienicę, potem odbudowali. Mają na nią ciekawy pomysł

czytaj dalej

38-latek jechał na skuterze. W pewnym momencie podjechał do żony, która była na spacerze z siedmioletnią córką pary. Jak informuje policja, między małżonkami doszło do sprzeczki, a wtedy mężczyzna gwałtownie ruszył i potrącił dziecko. Nie zatrzymał się. Policjanci znaleźli go za stodołą sąsiada. Ojciec siedmiolatki był pijany.