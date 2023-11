Kiedy zdjęli rusztowania, w internecie zawrzało. Konserwator zabytków uspokaja

Kontrowersyjny wygląd odsłoniętej fasady

"Naszym zdaniem zabytkowy obiekt został trwale oszpecony, a ostatnie piętro w aktualnej aranżacji w ogóle nie pasuje do pozostałej części budynku! Mówiąc wprost, wygląda jakby przebudowa została zaprojektowane po kosztach, a architekci nawet nie podjęli próby dostosowania ostatniego piętra do historycznego kontekstu" - czytamy w dalszej części postu.

"Cegła i przestrzenie płaskiej elewacji"

Mateusz Szmelter, reporter tvnwarszawa.pl pojechał zobaczyć odsłoniętą część. - Prace jeszcze trwają, od strony Strzeleckiej, w głębi, na kilkudziesięciu metrach zostały zdjęte rusztowania i odsłonięto elewację budynku. Tam widzimy nie tylko czerwoną cegłę ale spore przestrzenie płaskiej elewacji, pokrytej prawdopodobnie szarym barankiem. Inaczej jest z odcinkiem tej samej elewacji tuż przy skrzyżowaniu Szwedzkiej i Strzeleckiej oraz całym odcinkiem od ulicy Szwedzkiej. On pokryty jest czerwoną cegłą, od góry do dołu - relacjonuje reporter.

Reporter porównał zastany widok z wizualizacją, którą zamieścili aktywiści z Miasto Jest Nasze. - Wygląd budynku odbiega od tego, co widać na wizualizacji, zamieszczonej przez MJN. Widać tam elewację od strony ulicy Strzeleckiej. Można to poznać po stacji metra, która jest na dole, bo wejście do metra jest właśnie od tej ulicy. Ta pierwsza część budynku, zaraz przy samym skrzyżowaniu utrzymana jest w tonie czerwonej cegły, co zgadza się z wizualizacją. Niezgodna jest jednak dalsza część, znajdująca się w głębi ulicy Strzeleckiej. Na wizualizacji również ona cała pokryta jest cegłą. W rzeczywistości tak nie jest. Teraz cegły są wstawkami, a większa część elewacji, na całej wysokości jest pokryta szarym barankiem – porównuje reporter.