Trzeba patrzeć na młodych

- Zbigniew Galperyn był człowiekiem niezwykle aktywnym. Bardzo uczulał nas, byśmy patrzyli na młodych ludzi – takich jak Wy kiedyś, nastoletni Powstańcy – wspominała z kolei przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska. – Pamiętam, jak mówił do młodych ludzi cztery lata temu o swojej nadziei, że nigdy więcej nie zagrozi nam widmo wojny. Dziś nie jest to tak oczywiste. Tym mocniej dziś pamiętamy słowa Zbigniewa Galperyna - dodała.

- Pan Zbigniew walczył nie tylko w Powstaniu, nie tylko podczas Powstania. On walczył o pamięć Powstania Warszawskiego. Co rozumiemy dziś z tego przesłania? Po pierwsze: człowiek służy Polsce, nie władzy. Nawet najgorsza władza przemija, a to co zdołamy zrobić dla kraju, pozostaje na zawsze. Po drugie: że dobro zwycięża. Czasem potrzeba na to wiele lat. Powstańcy spodziewali się wywalczyć wolną Polskę powiedzmy w 45 dni, a potrzeba było na to 45 lat. Ale autentycznego, mocnego pragnienia wolności nie da się stłamsić – mówił wiceprezydent.