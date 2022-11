Varsavianiści "odnaleźli" kolejowy wiadukt w... 1936 roku

Miał zostać zburzony w 1930 roku. Ogłoszono nawet przetarg na prace. Zdaniem historyków wiele wskazuje na to, że wiadukt "kaliski" został jednak poddany recyclingowi - przeniesiono go w inne miejsce.

Zacznijmy od początku: na trasie kolei Warszawsko-Kaliskiej, otwartej w 1902 roku, istniały dwa wiadukty skośne. Uwagę varsavianisty i eksperta w dziedzinie historii warszawskiej komunikacji Jarosława Loretza przykuł ten, który znajdował się przy budowanym w latach 1919 - 33 Dworcu Zachodnim w Warszawie. Miał on bowiem być rozebrany w ramach przebudowy warszawskiego węzła kolejowego (WWK), która ma bardzo bogatą historię (a jej najnowszy odcinek trwa właśnie w teraz, w okolicy tej samej stacji).

W 1930 roku stołeczna prasa komunikowała, że wiadukt "kaliski" zostanie zlikwidowany. Do teraz sądzono, że tak właśnie się stało. Okazuje się, że przesłanki sugerujące jego przeniesienie. W 1936 roku miał stanąć bliżej Towarowej i miał być wykorzystanie do budowy połączenia z powstającym przy Żelaznej Centralnym Dworcem Pocztowym. Dowodzić ma tego w prasie, w której Dyrektor Okręgowej Kolei Państwowej ogłaszał przetarg na demontaż wiaduktu i montaż tej konstrukcji jako wiaduktu "pocztowego" w innym miejscu. Ponadto konstrukcje porównywane na podstawie zdjęć są do siebie łudząco podobne.