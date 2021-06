Część odkrytych basenów już działa. Po weekendzie otworzą Park Wodny Moczydło

Nowe atrakcje w Ośrodku Inflancka

W ten weekend otwiera się pływalnia odkryta w Ośrodku Inflancka. Zgodnie z aktualnymi obostrzeniami, maksymalne obłożenie obiektu to 50 procent normalnego limitu. Nie wliczają się do niego osoby, które zostały już zaszczepione dwoma dawkami szczepionki lub preparatem jednodawkowym. Pływalnia będzie czynna codziennie, aż do końca wakacji.