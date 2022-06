Odkopali tory dawnej linii tramwajowej na Kasprzaka

czytaj dalej

W sobotę 4 czerwca Marcin "Borkoś" Borkowski wraca do pomagania ludziom. Znany warszawski ratownik wolontariusz nie wsiądzie jednak na swój – zniszczony w wypadku – skuter, ale będzie się poruszał przystosowanym do tego celu autem osobowym. Do końca roku ma też dostać niewielki pojazd elektryczny, którym będzie mógł przecisnąć się przez korki.