Drogowcy przy okazji realizacji inwestycji trafiają na skarby historii zakopane pod ziemią. Wtedy prace zostają przerywane, a do akcji wkraczają archeolodzy. Znaleziska są dokumentowane, a ich wartość oceniana. Najcenniejsze przedmioty są oczyszczane i trafiają do muzeów.

Tak stało z szablą ułańską pochodzącą najpewniej z 1921 roku. "Stanowiła wyposażenie Wojska Polskiego jeszcze w początkach II wojny światowej" - podali w komunikacie drogowcy. Zauważyli ją archeolodzy podczas prac na placu Pięciu Rogów. Znajdowała się w jego centralnej części. "Jest na tyle cenna, że trafiła do Muzeum Historii Polski. Tam nowy eksponat został poddany dalszym badaniom. Obecnie znajduje się w magazynie, a w przyszłości będzie go można podziwiać na wystawie" - zaznaczyli drogowcy.

Na ulicy Szpitalnej, dochodzącej do placu Pięciu Rogów wystarczyło sfrezować asfalt, by dostrzec fragmenty dawnej brukowanej drogi . Pod ziemią znajdują się tez fragmenty dawnej zabudowy Warszawy. "Podziemia śródmiejskich ulic skrywają w sobie wiele historycznych pamiątek, zwłaszcza z czasów wojennych" - dodali.

Ślady po dawnym targowisku

Mnóstwo niespodzianek przytrafiło się w ubiegłym roku ekipie przebudowującej plac Trzech Krzyży. Natknięto się tam na cenne znaleziska historyczne: pozostałości straganów, monety czy kości zwierząt. "To świadectwo tego, czym było to miejsce wiele lat temu" - podkreślił Zarząd Dróg Miejskich.

Chata, piwniczki i zaskakująca drewniana ława

Odkopano też drewnianą ławę, która zrobiła największe wrażanie. "Badacze są przekonani, że miejsce, w którym ją odkopano, jest tym, w którym pozostawiono ją przed kilkoma wiekami w nienaruszonym stanie. Przez kilkaset kolejnych lat była przysypana ziemią" - podali drogowcy. Odkryte drewniane zabytki poddano konserwacji, co pozwoliło na ich zabezpieczenie przed zniszczeniem. Ława trafiła do Muzeum Archeologicznego.

Za to przed Pałacem Krasińskich robotnicy trafili na ukryte w ziemi fragmenty ceglanych konstrukcji. Okazało się, że są to pozostałości studni. "Pod ziemią zachowały się dwie żeliwne obudowy z 1823 roku. Znalezisku przyglądali się archeolodzy od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków" - zaznaczyli drogowcy.

Miejskie życie wokół Pałacu Kultury i Nauki

Znaleziono też kasę sklepową, drzwi sejfu, szyldy reklamowe, medaliki i krzyżyki oraz dawne monety. Wszystkie zostały zabezpieczone. Niektóre z reliktów można podziwiać w gablotach umieszczonych przed wejściem do Pałacu Kultury od strony ulicy Marszałkowskiej. Stanowią one element wystawy plenerowej "W drodze na Plac", przygotowanej przez Dom Spotkań z Historią – we współpracy z Zarządem Dróg Miejskich, Barem Studio, Pałacem Kultury i Nauki oraz Teatrem Dramatycznym Warszawy. Wystawę można oglądać do 9 czerwca. Później obiekty trafią do Państwowego Muzeum Archeologicznego.