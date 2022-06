Posłanka oddała głos za Kornela Morawieckiego. Sąd skazał ją za przekroczenie uprawnień

Sprawa dotyczy sytuacji z 14 kwietnia 2016 roku. W Sejmie odbyło się wówczas głosowanie nad wyborem sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Posłanka klubu Kukiz'15 Małgorzata Z. oddała wtedy dwa głosy - jeden za siebie, drugi za Kornela Morawieckiego. Tego samego dnia w rozmowie z "Faktami" TVN powiedziała, że upoważnił ją do głosowania w swoim imieniu. - Kornel (Morawiecki) się źle poczuł, rozmawialiśmy o tym wcześniej, i tak się stało - twierdziła.

- Poprosiłem panią poseł, że muszę wyjść i by zagłosowała za mnie - potwierdził także sam Kornel Morawiecki. - Uważam, że nic specjalnego się nie stało, większość sejmowa zagłosowała. Uważam, że jeżeli upoważniam kogoś do głosowania, to jest w porządku. W sensie moralnym - dodał.