Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą? Czego nie robić? Służby edukują dzieci przed wakacjami

W Porcie Praskim odbyły się ćwiczenia edukacyjne "Bezpieczne wakacje nad wodą". Obserwatorami były dzieci i młodzież z praskich szkół. Uczestnicy dowiedzieli się o zagrożeniach związanych z wodą, obejrzeli także część pokazową, podczas której doszło do pozorowanego wypadku.

Pozorowany wypadek

Ćwiczeniom przyglądał się Tomasz Zieliński, reporter tvnwarszawa.pl. - To było spotkanie połączone z prezentacją ratownictwa wodnego. Chodzi o prewencję i pokazanie dzieciom i młodzieży jakie zagrożenia stoją przed nimi podczas zbliżających się wakacji. Chodzi o to, by wiedzieć jak się zachowywać, kogo powiadomić w przypadku zobaczenia wypadku na wodzie - przekazał reporter.