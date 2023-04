Linia oznaczona gwiazdą Dawida. Zrekonstruowali tramwaj, który jeździł przez getto

Tramwaje Warszawskie pieczołowicie zrekonstruowały wagon, który jeździł przez getto warszawskie. Jedyny taki tramwaj na świecie został zaprezentowany tuż przed 80. rocznicą zrywu warszawskich Żydów. W przyszłości trafi do muzeum.

Po zamknięciu bram getta, w listopadzie 1940 roku, po jego terenie kursowała specjalna linia oznaczona gwiazdą Dawida, która była przeznaczona tylko dla żydowskich mieszkańców. Do jej obsługi używano najstarszych tramwajów w mieście.

Wówczas, na odseparowane od reszty miasta tory, wyjeżdżały dwa składy. Ich zadaniem było zapewnienie komunikacji wewnątrz dzielnicy liczącej blisko pół miliona osób. Linia oznaczona gwiazdą Dawida kursowała z północy na południe terenu warszawskiego getta. Prawdopodobnie ostatni raz wyjechała na tory w lipcu 1942 roku - podczas masowych wywózek mieszkańców do obozów zagłady.

"Do dzisiejszych czasów zachowało się stalowe podwozie jednego z wagonów, który kursował po warszawskim getcie. To największy i najważniejszy z elementów ówczesnych tramwajów, które w większości były wykonane z drewna. Tramwaje Warszawskie, we współpracy z urzędem m.st. Warszawy oraz samorządem Województwa Mazowieckiego, zdecydowały się wesprzeć powstające Muzeum Getta Warszawskiego i w drugiej połowie 2022 roku rozpoczęły odbudowę zabytkowego tramwaju" - przypomniał ratusz.