Wiadukty Trasy Łazienkowskiej odbudowują na raty. Ekspert: można to było zrobić za jednym zamachem

Prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adrian Furgalski twierdzi, że remont wiaduktów Trasy Łazienkowskiej na lewym i prawym brzegu Wisły można było wykonać jednocześnie. Zauważa także: - Może dopłacić więcej, żeby te prace trwały całą dobę

Pod koniec stycznia rozpoczęła się przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli. Na swój czas czekają wiadukty w alei Stanów Zjednoczonych znajdujące się nad Paryską. Zainteresowanych jest czterech wykonawców, na razie nie został jeszcze wyłoniony zwycięzca przetargu. Tymczasem przerzucenie całego roku na jeden wiadukt powoduje duże utrudnienia dla kierowców. Jeśli dodać budowę tramwaju do Wilanowa oraz remont placu Trzech Krzyży, w godzinach szczytu można mówić o paraliżu.

Budowa wiaduktu na Powiślu SZRM

"Prace mogły trwać całą dobę"

Brak koordynacji inwestycji krytycznie ocenia Adrian Furgalski. Prezes ZDG TOR uważa, że prace budowlane na obydwu brzegach rzeki powinny toczyć się w tym samym czasie. - Wydaje się, że można to było zrobić za jednym zamachem, a być może dopłacić więcej, żeby te prace trwały całą dobę. Zamknąć kompletnie, tak, jak to było zamknięte po pożarze, i dawać firmom punkty za skrócenie czasu modernizacji wszystkich tych wiaduktów - powiedział. - Nie pod ruchem, bo to wiadomo, że się gorzej wtedy pracuje - dodał.

Zaznaczył, że na pewno ten czas byłby krótszy. - Kosztowałoby to drożej, ale uważam, że w przypadku przepraw, czy kluczowych arterii w stolicy, czy w dużych miastach warto dać więcej, żeby jak najkrócej trwały te utrudnienia. A ponieważ mamy most Południowy, który odciążył most Siekierkowski, to kierowcy mogliby się przerzucić bardziej na Siekierkowski, gdzie dzisiaj właściwie jakiś potężnych korków nie ma - powiedział, dodając, że po otwarciu Południowej Obwodnicy Warszawy jest luźniej na moście. - Więc być może trzeba się było zastanowić nad krótszym, pełnym remontem wiaduktów przy pełnym zamknięciu mostu - dodał.

- Trzeba prowadzić z wykonawcami dialog. Zapytać ich, jaka technologię zastosują, jakie materiały. Tak, jak się to robi teraz na przykład przed rozbudową autostrady A2 do trzech pasów. Często firmy zlecające te prace nie mają świadomości, jakie już są nowe rozwiązania, które potrafią skrócić znacznie czas inwestycji. Więc najpierw przeprowadzić dialog z firmami i niech one powiedzą, jakie są realne terminy - zaznaczył. - Wydaje mi się, że zyskalibyśmy znacznie więcej, ale warto zapytać rynek, a tego nie było - podkreślił.

Budowa wiaduktu na Powiślu SZRM

SZMR: nie można było czekać

Małgorzata Gajewska, rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, odpowiedziała, że nie można było czekać z rozpoczęciem inwestycji przy Agrykoli do czasu znalezienia środków na budowę wiaduktów przy Paryskiej.

Pierwszy z dwóch przebudowywanych wiaduktów (północny) Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli ma być gotowy na początku 2023 roku. Po zakończeniu prac i przełączeniu ruchu na nowy obiekt rozpoczną się prace rozbiórkowe drugiego z wiaduktów (południowego). Cała inwestycja ma być gotowa w marcu 2024 roku.

Budowa wiaduktu na Powiślu SZRM

Autor:kz/b

Źródło: PAP