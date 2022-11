Odbudowa Pałacu Saskiego. Stołeczni radni przeciwko wycince ponad 100 drzew

Nie wszystkie da się przesadzić

- Nie wszystkie drzewa z terenu inwestycji można przesadzić. Usunięcie drzew to także zniszczenie siedlisk ptactwa i innych gatunków fauny oraz flory. Wpłynie to także na dalsze obszary, chociażby poprzez obniżenie poziomu wód gruntowych czy zmianę warunków świetlnych i wietrznych w pozostałej części ogrodu. To wszystko może spowodować złamania, wykroty innych drzew oraz degradację pozostałej zieleni - powiedziała Niewitecka.