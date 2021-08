Architektów niepokoi tryb odbudowy Pałacu Saskiego, apelują o konkurs architektoniczny

Stowarzyszenie Architektów Polskich w piśmie skierowanym do prezydenta Polski Andrzeja Dudy wyraziło swoje zaniepokojenie planowaną odbudową Pałacu Saskiego. Zwraca uwagę, że ekspresowy tryb realizacji tej inwestycji zakłada pominięcie wielu ważnych procedur, co - w ich ocenie - może doprowadzić do powstania obiektów o "wątpliwej architektonicznej jakości".