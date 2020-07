Wiceprezydent Warszawy: od sierpnia przestajemy odbierać odpady z galerii handlowych, biurowców, hoteli

Miasto nie chce dopłacać

Z czego wynika zmiana zasad? Jak tłumaczy na Facebooku Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy, stawki odbioru odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych narzucone rządową ustawą są tak niskie, że miasto nie jest w stanie pokryć kosztu wywozu tych odpadów. W efekcie czego cierpi na tym miejski budżet. "Przez takie zapisy miasto musi dopłacać do odbioru śmieci od biurowców czy galerii handlowych nawet 250 mln zł rocznie. To także jeden z powodów tak drastycznych podwyżek opłat za odpady. Dlatego radni podjęli w maju decyzję o wyłączeniu części nieruchomości z miejskiego systemu" - tłumaczy we wpisie Olszewski.