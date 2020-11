Wiceprezydent stolicy: sytuacja w przedszkolach, które pozostały w trybie stacjonarnym nadal się pogarsza

Ratusz podsumował ostatni tydzień w warszawskiej oświacie tuż po tym, jak premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowe obostrzenia wynikające ze wzrastającej liczby zakażeń koronawirusem. Nauczanie zdalne dla uczniów klas IV-VIII zostało przedłużone do 29 listopada. Od poniedziałku do starszych uczniów dołączą także najmłodsi z klas I-III.

Zdaniem wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej do listy placówek, które odejdą od zajęć w trybie stacjonarnym powinny także dołączyć przedszkola. Jeśli chodzi o obecność na zajęciach, to do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych nie chodzi już ponad 25 tysięcy przedszkolaków, w zajęciach w podstawówkach nie uczestniczy też ponad 11,5 tysiąca uczniów z klas I-III. "To wzrost odpowiednio o 1,7 i 2,8 tysięcy w porównaniu do poprzedniego tygodnia" - podał ratusz.