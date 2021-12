Gwiazdy królewskiej gry w Warszawie

- Dla nas to wielkie wyzwanie, ale przede wszystkim wielka radość, bo po wielu latach FIDE wraca do współpracy z Polskim Związkiem Szachowym przy organizacji imprezy tak dużej rangi. Dziękuję bardzo za pomoc ministrowi Łukaszowi Schreiberowi, który ma wielkie zasługi w tym, że mistrzostwa świata odbędą się w Warszawie – powiedział prezes PZSzach Radosław Jedynak.

Gwiazdy szachów w Warszawie

Tegorocznego pretendenta także nie zabraknie w Warszawie, podobnie jak jego poprzedników w meczach z norweskim fenomenem - Amerykanina Fabiano Caruany (2018) i Rosjanina Siergieja Karjakina (2016). Inni faworyci to kolejny Amerykanin Hikaru Nakamura, który przed dwoma laty w Moskwie wywalczył brązowy (szachy szybkie) i srebrny medal (blitz), 18-letni reprezentant Francji Alireza Firouzja, który niedawno awansował na drugie miejsce światowej listy FIDE, stając się najmłodszym w historii szachistą z rankingiem powyżej 2800, czy Aleksander Griszczuk z Rosji, trzykrotny mistrz świata w grze błyskawicznej.

Wśród faworytów Jan Krzysztof Duda

Oczy nie tylko miejscowych kibiców zwrócone będą na Jana Krzysztofa Dudę , który latem w Soczi zwyciężył w Pucharze Świata (pokonał m.in. Carlsena i Karjakina), awansując jako pierwszy Polak do turnieju kandydatów, a przed kilkoma dniami w Katowicach triumfował w mistrzostwach Europy w szachach błyskawicznych.

- Jan-Krzysztof Duda już w 2018 roku pokazał na co go stać, gdy został wicemistrzem świata w blitzu. Także 2021 rok jest dla niego bardzo udany, bo wygrał przecież Puchar Świata. To zawodnik, który ma duże doświadczenie w tego typu turniejach. Myślę, że ma szansę na triumf zarówno w szachach błyskawicznych, jak i szybkich – ocenił Carlsen, który nie po raz pierwszy wystartuje w Polsce.