Od 1 marca wyższe opłaty za odbiór odpadów. Spółdzielnie mieszkaniowe protestują

Od 1 marca obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami. Najbardziej odczują je ci, którzy samodzielnie zamieszkują lokal. Warszawskie spółdzielnie mieszkaniowe wnoszą już pisemne skargi do ratusza, żądając uchylenia uchwały. - Nie płyną z niej żadne korzyści dla mieszkańców, za to jest niesprawiedliwa odpowiedzialność zbiorowa - zwraca uwagę pracownik jednej z takich spółdzielni.

Trzeba złożyć deklaracje

W związku ze zmianami w systemie opłat, wszyscy właściciele nieruchomości bądź ich zarządcy (na przykład wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe) muszą złożyć nowe deklaracje. "Należy je złożyć do 10 kwietnia 2020 r. w Wydziałach Obsługi Mieszkańców urzędów dzielnic lub przesłać listem poleconym do urzędu dzielnicy bądź wysłać w formie elektronicznej w ramach platformy (ePUAP)" - poinformował ratusz. I doprecyzował, że mieszkańcy bloków nie składają deklaracji.

Od piątku działa specjalna strona internetowa czysta.um.warszawa.pl, gdzie można znaleźć wszelkie informacje związane z nowym systemem opłat, formularze deklaracji, harmonogramy odbioru odpadów. Znajduje się za tam również wyszukiwarka z blisko 600 przykładami poprawnej segregacji na pięć frakcji. Wszelkie nieprawidłowości i pytania mieszkańcy mogą także zgłaszać do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. O przypadkach oszustw i próbach wyłudzania pieniędzy "na odpady" należy powiadomić policję.

Wsparcie dla mieszkańców w trudnej sytuacji materialnej

Jak zadeklarowali, wsparcie otrzymają też samotnie gospodarujący mieszkańcy utrzymujący się wyłącznie z renty lub emerytury w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1 752,50 zł netto i niekwalifikujący się do uzyskania dodatku mieszkaniowego. Wnioski będą przyjmowane od marca 2020 roku. Według szacunków ratusza pomocy będzie potrzebować ok. 7,5 tys. gospodarstw.

Skargi spółdzielni mieszkaniowych

Warszawskie spółdzielnie mieszkaniowe uważają nowe regulacje za niesprawiedliwe, w związku z czym wnoszą pisemne skargi do ratusza. Przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej "Muranów" w piśmie uzasadniają, że zmiany są "dyskryminujące" wobec osób samotnie mieszkających i małych rodzin, oraz że brakuje logicznego wytłumaczenia dla wprowadzenia podwyżek.

"Po pierwsze, ten sprzeciw mieszkańców spółdzielni spowodowany jest brakiem logicznego wytłumaczenia jak w jednym roku wnoszone opłaty wystarczają na pokrycie wywozu śmieci, a w następnym roku jest wprowadzana podwyżka o kilkaset procent. Wobec powyższego prosimy o podanie do wiadomości publicznej kosztów wywozu śmieci za 2019 rok, wpływów z tego tytułu, w tym przychodów ze sprzedaży surowców wtórnych. Po drugie, dlaczego wprowadzono rozliczenie od każdego zamieszkiwanego lokalu, a nie od liczby osób zamieszkujących lokal, który jest najbardziej sprawiedliwym systemem rozliczania" - czytamy w liście.

Zbierają podpisy o uchylenie uchwały

Z ogłoszenia, które Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rakowiec" opublikowała na swojej stronie internetowej, wynika, że przygotowywany jest wniosek do władz miasta o uchylenie nowej uchwały.

"WSM 'Rakowiec' informuje, że do dnia 12 marca 2020 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pruszkowskiej 4D zbierane są podpisy pod wnioskiem o uchylenie Uchwały Rady Miasta st. Warszawy nr XXIV/671/2019, dotyczącej opłat i terminu obowiązujących nowych stawek z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wszystkie osoby chętne zapraszamy do złożenia podpisu w godzinach pracy Punktu Obsługi Mieszkańców Spółdzielni" - czytamy.

"System w Warszawie nie jest sprawiedliwy"

Członek zarządu spółdzielni mieszkaniowej na warszawskim Torwarze, która skupia około 7 tysięcy lokali, potwierdził, że wystosowała ona pismo do Urzędu Dzielnicy Śródmieście w sprawie podwyżek opłat za wywóz odpadów. - Zażądaliśmy między innymi informacji o działaniach osłonowych dla mieszkańców - wyjaśnił.

- Podwyższanie cen powoduje, że ludzie między innymi palą śmieci we własnych domostwach. System w Warszawie nie jest sprawiedliwy. Istnieje ruch oddolny mieszkańców, którzy chcą to oprotestować, chcą referendum w tej sprawie. Z uchwały nie płyną żadne korzyści dla mieszkańców, za to jest niesprawiedliwa odpowiedzialność zbiorowa - zwrócił uwagę pracownik administracji jednej ze spółdzielni mieszkaniowych na Śródmieściu.