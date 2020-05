Opłata za śmieci uzależniona od zużycia wody: samotni zyskają, rodziny stracą

Wiceprezydent, zapytany o szacunki co do spadku bądź wzrostu opłat, powiedział, że "punkt przecięcia" jest na gospodarstwie dwuosobowym. Więcej zapłacą gospodarstwa liczące ponad dwie osoby, a mniej, czasem zdecydowanie - gospodarstwa jednoosobowe. Olszewski zastrzegał, że to tylko szacunki, bo wszystko zależy od zużycia wody. Wzrostu opłat mogą jednak spodziewać się rodziny z dziećmi, mieszkające w blokach.