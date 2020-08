Trzaskowski: właśnie dowiedziałem się, że doszło do awarii rury przesyłowej do Czajki

Prezydent Warszawy poinformował w sobotę o awarii rury przesyłowej do Czajki. Powołano sztab kryzysowy. Do poprzedniej awarii doszło rok i jeden dzień temu.

"Właśnie dowiedziałem się, że doszło do awarii rury przesyłowej do Czajki. Właściwe służby już zostały poinformowane. Na czas awarii uruchomiliśmy ozonowanie. Powołałem sztab kryzysowy – po posiedzeniu i pierwszych ustaleniach poinformujemy o skali problemu i dalszych działaniach" - napisał na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Kolejna awaria

Rok temu, również w sierpniu, doszło do awarii kolektorów przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do znajdującej się na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka". MPWiK podjęło wtedy decyzję o zrzucie nieczystości do Wisły. W reakcji premier Mateusz Morawiecki zlecił budowę alternatywnego systemu przesyłowego. 9 września rozpoczęło się tłoczenie ścieków do "Czajki" zastępczym rurociągiem.