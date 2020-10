Warszawa wzmocniła komunikację. "Wysłaliśmy na trasę absolutnie wszystkie pojazdy"

Przepełniania w jednym procencie badanych pojazdów

Prezydent stolicy poinformował we wtorek, że przez cały weekend miasto przygotowywało się do wdrożenia tych restrykcji. Dodatkowe autobusy czy tramwaje zostały skierowane na najpopularniejsze trasy. Rafał Trzaskowski zapewniał, że miasto informuje pasażerów, m.in. za pośrednictwem informatorów na stacjach metra, jaka jest sytuacja. - Żeby skłaniać warszawiaków do tego, żeby rozkładali swoje podróże do pracy i z pracy w czasie, żeby z komunikacji korzystali tylko ci, którzy muszą - mówił.