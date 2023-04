Trzaskowski: podwórko domu, w którym się wychowałem, było przedzielone murem getta

"Tysiąc lat wspólnej historii"

"Niemcy wyrwali nam część serca"

Ocenił, że to, co się stało podczas tragedii w getcie, to "wyrwanie części naszego serca". - Niemcy wyrwali nam część serca, dokonując tego niesłychanego mordu. Ale ślady żydowskiej Warszawy przez cały czas są również w nas, w warszawiankach i warszawiakach. W języku, we wrażliwości, w kuchni, żyją właśnie w nas - zauważył Trzaskowski.

- Zastanówmy się nam tym. Prawie każdy warszawiak ma kiepełę. Odrobinę hucpy, nie imponuje mu blichtr, nie boi się wielkomiejskiego rejwachu, a najlepiej czuje się we własnej ferajnie. To przecież słowa z jidisz, które tak mocno wrosły w nasz język - dodał.

Nie dla antysemityzmu, nie dla tolerancji

Następnie podziękował profesorowi Marianowi Turskiemu. - Za wszystko to, co zawsze mówi. Tak bardzo potrzebujemy takich autorytetów. Pan profesor jasno powiedział, że dla nas wszystkich jedenastym przykazaniem powinno być: nie bądź obojętny. Bo po tym wszystkim, co się stało, nie ma już miejsca w Warszawie, w Polsce, w Europie i na świecie, na antysemityzm. Nie powinno być również miejsca na brak tolerancji. Właśnie to przesłanie, które płynie z warszawskiego getta, my wszyscy warszawianki i warszawiacy, nosimy w swoim sercu - mówił.