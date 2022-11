"W Warszawie nie ma miejsca na nacjonalizm, symbole faszystowskie". Rafał Trzaskowski apeluje o "godne świętowanie"

"W Warszawie nie ma miejsca na nacjonalizm"

Jak zaznaczył Rafał Trzaskowski, dzisiaj potrzebny jest nam "nowoczesny patriotyzm". - Patriotyzm, który nie tylko odnosi się do doświadczeń historii, co jest niesłychanie istotne. Dzisiaj potrzebny jest nam patriotyzm budowania wspólnoty, budowania demokracji. Dzisiaj patriotyzm budowania to również patriotyzm wzmacniania naszych więzi z sojusznikami w Unii Europejskiej czy NATO. To również patriotyzm budowania relacji, które muszą być silne w momencie niepewności - stwierdził.