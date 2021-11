Wieńce przed pomnikami "ojców niepodległości" i nominacje generalskie. Obchody Święta Niepodległości

- 11 listopada to w każdym roku wyjątkowa data. Od tamtego pamiętnego 1918 roku, kiedy przyjmujemy, że Polska odzyskała niepodległość poprzez przekazanie zwierzchnictwa nad wojskiem brygadierowi, wtedy jeszcze, Józefowi Piłsudskiemu, późniejszemu marszałkowi Rzeczypospolitej, to święto było ważne i było obchodzone zawsze, nawet wtedy, kiedy nie wolno było go (oficjalnie - red.) obchodzić - mówił prezydent Andrzej Duda. Zaznaczył, że dziś jest ono oficjalnie w kalendarzu "jednym z najważniejszych, symbolicznych wydarzeń w roku o niezwykłym ładunku patriotycznym i ładunku historycznej pamięci".

Lista nominowanych generałów

- Dziękuję za wykorzystanie swoich niezwykłych talentów organizacyjnych, umiejętności, które panowie posiadacie jako umiejętności osobiste, indywidualne, ale wykorzystane tak, jak w najlepszych wzorcach, jak w przypowieści ewangelicznej o talentach - zaznaczył. - Nie zakopane, tylko wykorzystane do tego, by je pomnożyć, by powiększyć dobro Rzeczypospolitej, by poprawić jakość funkcjonowania polskich sił zbrojnych i organizację Polskiej Straży Granicznej - dodał.