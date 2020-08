Program obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Uroczystości państwowe

Uroczysta odprawa wart na placu Piłsudskiego

W południe tradycyjnie, jak co roku, w tym dniu, przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbędzie się uroczysta odprawa wart. W uroczystości weźmie udział prezydent Andrzej Duda, sekretarz stanu USA Mike Pompeo oraz kadra kierowniczej Sił Zbrojnych.

Z powodu pandemii resort obrony narodowej zrezygnował z organizacji wojskowej defilady, która odbywała się co roku na ulicach Warszawy bądź innych polskich miast. "Służby sanitarne nie rekomendowały organizacji tego wydarzenia. Defilady każdego roku przyciągają około 200 tysięcy osób. Tak wielkie zgromadzenia mogą zwiększać ryzyko zakażeń koronawirusem" - podkreślił resort na początku sierpnia.

Myśliwce stworzą biało-czerwoną flagę

Ponadto - jak dodał MON - piloci 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego wykonają przeloty centralnie nad miejscami pamięci związanymi z Bitwą Warszawską 1920 roku m. in. w Ossowie, gdzie zobaczymy "Biało-Czerwone Iskry". Z kolei o godzinie 12.00 zainaugurowany zostanie w Radzyminie przelot w ugrupowaniu TS-11 Iskra w tzw. "szarym malowaniu" z samolotami M-346 Bielik.

Wizyta w Belwederze

W sali prezentowane są dokumenty związane z Rządem Obrony Narodowej, między innymi akt nominacji Wincentego Witosa na Prezydenta Ministrów, akty nominacji ministrów, protokoły z posiedzeń Rady Ministrów oraz Rady Obrony Państwa, a także rządowe ulotki i odezwy do narodu. Wystrój Sali dopełniają plakaty propagandowe z okresu wojny polsko-bolszewickiej.

Samorządowe obchody

Jak przekazał w komunikacie warszawski ratusz, z inicjatywy gminy Wołomin został powołany Samorządowy Komitet na rzecz upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Jest to oddolna inicjatywa 20 samorządów - z gmin leżących na szlaku bitewnym sprzed 100 lat, niezależna od oficjalnych państwowych struktur.

"Głównym obszarem działań Samorządowego Komitetu na rzecz upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 roku jest wspieranie - we współpracy z władzami państwowymi, samorządowymi i kościelnymi - przygotowania uroczystości rocznicowych, a także inicjatywy budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku" - czytamy w komunikacie.

Spacer historycznym szlakiem

Tego dnia o godzinie 13 i 17 DSH zaprasza również na spotkanie pt. "Opowieści z Kresów: Od Czarnobyla i Wołodarki do Zadwórza i Dytiana". To historia wybranych bitew stoczonych przez wojsko polskie na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Spotkanie z cyklu Opowieści z Kresów będzie transmitowane na żywo.

Koncert z balkonu Bristolu

Natomiast w ramach działań online o 20 odbędzie się premiera koncertu Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej pt. "Sentymentalny Fajf" zachęcający widzów do świętowania jubileuszu 100-lecia Bitwy Warszawskiej we własnych domach. Organizatorem jest Stołeczna Estrada.

"Fotorelacje. Wojna 1920"

Co zobaczymy na wystawie "Fotorelacje. Wojna 1920"?

Na wystawie zaprezentowano fotografie ukazujące wojenną codzienność - zdjęcia prywatne i oficjalne, wykonane przez zawodowych fotografów i amatorów, przez wojskowych i cywilów. To niemal wyłącznie oryginalne odbitki z epoki, naświetlone i wywołane tak dawno, jak dawno miały miejsce wydarzenia, które przedstawiają.

W Muzeum Wojska Polskiego otwarto wystawę "Czas chwały", na której można podziwiać m.in. pamiątki po księdzu Skorupce. Z kolei wystawę pod hasłem "Do broni. Rok 1920 na plakatach, afiszach i drukach ulotnych" przygotowała w wersji internetowej Centralna Biblioteka Wojskowa.

"Wiktoria 1920" - film w wirtualnej rzeczywistości

W piątek o godzinie 17 w Muzeum Narodowym w Warszawie zaplanowano premierę filmu zrealizowanego w technologii VR "Wiktoria 1920". Dzięki goglom VR widzowie będą mieli okazję przenieść się w czasie do 1920 roku i wziąć udział w misji dostarczenia meldunku do biura szyfrów na Cytadeli, stając się częścią grupy specjalnej składającej się ze studenta Janka Węgielskiego (w tej roli Dariusz Pieróg), ułana Władysława Brończaka (Szymon Mysłakowski) oraz pilota Eskadry Kościuszkowskiej, Meriana C. Coopera (Patryk Szwichtenberg). Wraz z kompanami widz podróżuje samolotem, skacze ze spadochronem, ucieka przed bolszewikami, bierze udział w walkach i snuje plany na powojenną przyszłość.