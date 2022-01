Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Warszawie

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska w swoim przemówienia złożyła hołd wszystkim ofiarom tej największej w dziejach ludzkości zbrodni. - Dla nas, Polaków pamięć o ofiarach ma wyjątkowe znaczenie. Zagłada zniszczyła żydowski świat rozwijający się od wieków w naszym kraju. Trzy miliony polskich Żydów zostało zamordowanych, to połowa wszystkich Żydów zgładzonych w Shoah - powiedziała. Podkreśliła, że "my, Polacy mam szczególny obowiązek dawania świadectwa światu o naszych Żydowskich sąsiadach, przyjaciołach, znajomych, o ich bogatej kulturze i dorobku dla naszego kraju".

"Będziemy najlepszym kustoszem pamięci o ofiarach Holokaustu"

Wiceminister kultury Jarosław Sellin poinformował o nowym upamiętnieniu Żydów zmarłych lub zamordowanych na ulicach getta warszawskiego i pochowanych w jednym z największych grobów masowych w Europie na Cmentarzu Żydowskim przy ulicy Okopowej. Stanął tam ażurowy monument z zawieszonymi w powietrzu kamieniami. - Bardzo precyzyjnie odkryliśmy granicę grobu masowego, pochowanych tam Żydów z getta warszawskiego, którzy byli mordowani na terenie getta bądź tam umierali z głodu, chorób jest tam kilkadziesiąt tysięcy - powiedział. - Precyzyjnie to miejsce nie było znane, nie było wiadomo, jak ono jest rozlokowane na terenie cmentarza. Dziś to już wiemy i to nowe upamiętnienie, można od dzisiaj oglądać. Jest podobne do tego, które są w Sobiborze i Bełżcu - dodał.