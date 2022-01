Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu w Warszawie

- 27 stycznia to Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Naszym moralnym obowiązkiem jest pamięć o wszystkich, którzy stracili życie w wyniku Zagłady. Nigdy więcej systemowej nienawiści, nigdy więcej odzierania kogokolwiek z godności i człowieczeństwa – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Światło Pamięci

Organizatorzy uroczystości Dnia Pamięci apelują o postawienie o godzinie 18 zapalonej świecy w oknie. To wyraz solidarności z milionami ofiar Holokaustu oraz znak nadziei. Jak mówi Gołda Tencer - założycielka i fundatorka fundacji: "Światło pamięci przywraca życie, od nas dzisiaj zależy, by to światło nie zgasło". - Apelujemy o zapalenie świec - tylko solidarny Płomień Pamięci pozwala zachować nadzieję, że ta straszna zbrodnia nigdy się nie powtórzy – podkreśliła Aldona Machnowska-Góra.