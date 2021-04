Koniec uroczystości na placu Piłsudskiego. Przepychanki z policją w Ogrodzie Saskim

Ta rocznica powinna być okazją do refleksji, że śmierć nigdy nie powinna stanowić okazji do tworzenia głębokich, międzyludzkich podziałów - podkreślił w sobotę w 11 rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem lider PO Borys Budka.

"Jak co roku 10 kwietnia przy grobie ś.p. Krystyny Bochenek oddaliśmy cześć pamięci wszystkim 96 ofiarom katastrofy smoleńskiej. Ta rocznica powinna być okazją do refleksji, że śmierć nigdy nie powinna stanowić okazji do tworzenia głębokich, międzyludzkich podziałów..." - napisał Budka na Twitterze.

Wicemarszałek Senatu VII kadencji Krystyna Bochenek, która zginęła w katastrofie smoleńskiej, spoczywa na cmentarzu w Katowicach.