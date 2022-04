Warszawa zmienia organizację nadawania numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy

Jak działa punkt dla uchodźców na Stadionie Narodowym?

Numer PESEL na Stadionie Narodowym będą otrzymywać osoby, które bezpośrednio przekroczyły granicę z Ukrainy do Polski od 24 lutego. "Do wniosku należy dołączyć m.in.: wniosek w wersji papierowej złożony osobiście, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełniony przez wnioskodawcę; dokument potwierdzający tożsamość lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o danych osobowych osoby oraz przekroczeniu granicy ukraińsko-polskiej, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego - do nadania profilu zaufanego i e-tożsamości oraz fotografię spełniającą określone parametry" - wyliczał we wcześniejszych komunikatach stołeczny ratusz.