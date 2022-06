Koniec wydawania numerów PESEL na Stadionie Narodowym. Podali datę likwidacji punktu

Punkt na Stadionie Narodowym został uruchomiony w połowie marca tego roku. Jego działalność była prowadzona przez 83 dni, najczęściej przez siedem dni w tygodniu w godzinach 8-16. Kilkukrotnie zamykano go z powodu świąt lub imprez masowych. Niemal do końca kwietnia formalności związane z wydawaniem numerów PESEL można było załatwiać także w urzędach dzielnic, ale później rolę tę przejął wyłącznie Stadion Narodowy.

W czwartek ratusz poinformował o kolejnych zmianach. "Z powodu coraz mniejszego zainteresowania uchodźców od 7 czerwca 2022 roku realizacja tego zadania powróci do dzielnicowych Delegatur Biura Administracji i Spraw Obywatelskich. W ograniczonym zakresie do 9 czerwca 2022 roku obsługa na Stadionie Narodowym będzie się odbywać, pozwoli to uniknąć dezorganizacji pracy urzędu i logistycznych trudności dla uchodźców z Ukrainy" - zaznaczono w komunikacie.