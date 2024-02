112 - numer, który ratuje życie. Dziewięć sekund na reakcję, 150 sekund na rozmowę

Odbierają telefon w ciągu dziewięciu sekund

- Ta praca jest niezwykle ważna i istotna dla nas wszystkich. Szybkość reagowania, czas reakcji, które są jedynymi z najniższych - sam odbiór telefonu - to zaledwie dziewięć sekund, a reakcja i sama rozmowa to średnio około 150 sekund. A przede wszystkim decyzje, które są podejmowane przez operatorów to kwestia bezpieczeństwa każdego z nas, kwestia życia i śmierci" - zaznaczył wojewoda.

Podkreślił, że jest to numer ratujący życie i liczba zgłoszeń fałszywych powinna być jak najmniejsza. Zaapelował, by pamiętać, żeby ten numer wybierać tylko w sytuacjach naprawdę poważnych, a nie robić sobie żarty. Przypomniał również, że za fałszywe zgłoszenia na ten numer grozi kara grzywny.

Adres pacjenta "to 80 procent sukcesu"

- Trzeba każdego dnia przychodząc do pracy dawać z siebie wszystko, być pomocnym dla osoby, która do nas dzwoni. W moim wypadku wydaje mi się, że ta nagroda mogła być za jedno ze zgłoszeń. Miałem tylko kilka sekund by podjąć decyzję - przekazał. Opowiedział, że dotyczyło to sytuacji, gdy cała rodzina zemdlała przez zepsuty piecyk gazowy. - Udało mi się szybko uzyskać adres i ustalić miejsce. Potem odstałem informację od strażaków, że ta rodzina została uratowana - wyjaśnił.